В Нижнем Тагиле на перекрёстке у ГДДЮТ сбили ребёнка

В Нижнем Тагиле 3 мая около 18:00 возле ГДДЮТ на Красногвардейской, 15 произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Opel выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора и сбил 4-летнюю девочку, которая переходила дорогу вместе с отцом на зелёный сигнал.

Девочка была с травмами доставлена в ЦДГБ, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Стаж вождения виновника аварии составляет 18 лет, в момент ДТП он был трезв. При общении с полицейскими мужчина подтвердил, что проехал на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора и задел ребёнка. В отношении него составлен протокол по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

В данный момент расследование продолжается. По его итогам будет установлена окончательная причина ДТП.