В Нижнем Тагиле на перекрёстке Серова — Красноармейская запретят левый поворот

С 20 мая 2019 года на пересечении улиц Серова и Красноармейской будет запрещён левый поворот со всех направлений. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, эти меры были приняты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В связи с выполнением мероприятий по ликвидации очага концентрации ДТП на пересечении улиц Серова — Красноармейская на городской комиссии по безопасности движения было принято решение об изменении организации движения на указанном пересечении путём запрещения левых поворотов», — пояснили в администрации города.