Автоновости

В Нижнем Тагиле на перекрёстке Серова — Красноармейская запретят левый поворот

07.05.2019 17:16

С 20 мая 2019 года на пересечении улиц Серова и Красноармейской будет запрещён левый поворот со всех направлений. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила, эти меры были приняты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В связи с выполнением мероприятий по ликвидации очага концентрации ДТП на пересечении улиц Серова Красноармейская на городской комиссии по безопасности движения было принято решение об изменении организации движения на указанном пересечении путём запрещения левых поворотов», пояснили в администрации города.   

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