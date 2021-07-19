В Нижнем Тагиле на перекрёстке легковушка врезалась в пассажирскую «Газель»

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирской «Газели», в результате которого пострадали два человека. Авария произошла днём 18 июля на перекрёстке улиц Пархоменко и Победы.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что 37-летний водитель Kia Rio, следуя по улице Пархоменко в сторону Победы, при совершении левого поворота на зелёный сигнал светофора не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с пассажирским автомобилем “Газель”, который двигался во встречном направлении», — рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате дорожного происшествия травмы получили два пассажира микроавтобуса: у 50-летней женщины диагностирован закрытый перелом рёбер, но от госпитализации она отказалась. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу с травмами головы.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулём легкового автомобиля был мужчина со стажем управления транспортным средством категории В 5 лет. Водитель пояснил автоинспекторам, что в момент проезда перекрёстка его ослепило солнце и он не смог заметить автобус, который двигался в прямом направлении.

В отношении водителя легкового автомобиля сотрудниками полиции составлен административный материал, предусмотренный частью 2 статьи 12.13 КоАП, за нарушение очерёдности проезда регулируемых перекрёстков.