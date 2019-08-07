В Нижнем Тагиле на перекрёстке иномарка сбила велосипедиста

Около 20:00 6 августа на пересечении улиц Зари и Парковой женщина на Nissan March сбила велосипедиста. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате ДТП 47-летний владелец двухколёсного транспорта получил множество ушибов и был доставлен в ЦГБ № 1. После осмотра медики отпустили его домой. По предварительной информации, при проезде перекрёстка иномарка не предоставила преимущество велосипедисту, который двигался по улице Зари.

В дорожной полиции напоминают, что велосипедисты должны двигаться по краю проезжей части, спешиваться на переходах, использовать шлемы для безопасности. Водителям следует быть внимательней при проезде перекрёстков.