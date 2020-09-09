В Нижнем Тагиле на перекрёстке Газетной и Вязовской меняется режим работы светофора

С 9 сентября на перекрестке улиц Газетная и Вязовская будет изменена схема работы светофоров. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, теперь на данном перекрестке все пешеходы одновременно переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, а транспортные средства стоят и пропускают их. Новые трёхфазные светофоры функционируют уже на 50 перекрёстках города. По мнению ведомства, такой режим работы позволяет разделить транспортные и пешеходные потоки и значительно сократить количество ДТП с наездом на людей. При этом переходить перекрёсток по диагонали запрещается.

Как сообщает портал «ВТагиле.ру», в отделе по развитию уличной сети Управления городским хозяйством Нижнего Тагила пояснили, что одной диагональной разметки для «легитимности» диагонального пересечения проезжей части будет недостаточно. Для этого на перекрёстках дополнительно потребуется в соответствующих местах занизить бордюры, добавить тротуарные зоны вместо газонов, убрать заборы и ограждения, поставить дополнительные знаки и «диагональные» светофоры – всё это требует материальных затрат, которые должны быть отражены в определённом проекте. На 2020 год бюджет уже расписан, а на 2021 – он только формируется. На данный момент прорабатыванием деталей будущего проекта занимается МБУ «Сигнал-3».

Ранее глава Управления городским хозяйством Андрей Лебедев в интервью «Тагильскому рабочему» сообщил, что до конца 2020 ещё на 34 пересечениях улиц планируется изменить схему работы светофоров на трёхфазную.