В Нижнем Тагиле на перекрёстке автомобиль перевернулся после ДТП (ВИДЕО)

Вечером 25 июня на перекрёстке улиц Пархоменко и Серова произошло ДТП с участием автомобилей Toyota и Kia. По данным отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 49-летняя водитель «японца», следуя по улице Серова, при повороте налево на улицу Пархоменко допустила столкновение с автомобилем Kia, за рулём которого находилась 43-летняя женщина. От удара в правый борт «японца» перевернуло на левую сторону. Помочь водителю выбраться из авто помогали случайные свидетели автодорожного происшествия.

«Водитель Toyota не предоставила преимущества. Она была госпитализирована в ЦГБ № 2. Диагноз пока неизвестен», — рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.