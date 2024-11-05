Происшествия

В Нижнем Тагиле на парковке возле «Уралвагонзавода» неизвестные сняли три двери с автомобиля 

05.11.2024 12:20
В Нижнем Тагиле на парковке возле «Уралвагонзавода» неизвестные сняли три двери с автомобиля 

В минувшие выходные в ночное время на парковке возле «Уралвагонзавода» неизвестные злоумышленники сняли три двери с автомобиля Kia K5. Злоумышленники действовали аккуратно, поскольку остальные детали кузова оказались практически не тронуты. По данным АН «Между строк», владелец автомобиля находился на ночной смене. 

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что по факту кражи проводится проверка, личности злоумышленников устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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