В Нижнем Тагиле на парковке ТРЦ DEPO сгорела «Волга»

В Нижнем Тагиле 17 сентября в 21:15 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля «Волга», стоящего на парковке ТРЦ DEPO.

Как сообщает пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО, в ликвидации возгорания участвовали 5 человек личного состава 11-й пожарно-спасательной части и 2 единицы техники. С огнём удалось справиться за 2 минуты.

Огнём повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Волга». Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.