В Нижнем Тагиле на НТМК нашли мину

В Нижнем Тагиле специалисты ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали подозрительный предмет, конструктивно схожий с боеприпасом, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 5 октября в дежурную часть поступило сообщение, что на территории металлургического комбината ЕВРАЗ НТМК в ходе строительных работ был обнаружен подозрительный предмет, похожий на снаряд.

Специалисты Росгвардии обследовали находку и установили, что это 82-мм миномётная мина без взрывателя и взрывчатого вещества, которая не представляет опасности. Боеприпас передан сотрудникам полиции.