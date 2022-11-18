В Нижнем Тагиле на Новой Кушве мужчина упал с обрыва

Сегодня специалисты МБУ «Центр защиты населения» спасли упавшего с обрыва на Новой Кушве мужчину и передали его медикам скорой помощи. Об этом сообщает сообщество «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Как рассказал АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин, о том, что мужчина попал в беду, спасателям сообщил диспетчер скорой помощи. Человек свалился с горки и укатился вниз, получив серьёзные травмы. На место прибыла скорая помощь, но медики не смогли самостоятельно спуститься и поднять мужчину наверх. Спасатели с помощью специальных носилок благополучно донесли пострадавшего до автомобиля.

«Нашей задачей была доставка пострадавшего из ущелья до медиков. Мужчина получил тяжёлые травмы, хотя там место такое, что ещё постараться нужно, чтобы упасть. Во всех деталях мы не разбирались, нужно было действовать быстро и спасать человека. Знаю, что мужчину потом опрашивали сотрудники полиции, выясняя, что стряслось», — отметил Сергей Копёркин.

Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», отметив, что выехавшие на место сотрудники ОП № 18 разбираются в обстоятельствах произошедшего.