В Нижнем Тагиле на несанкционированную акцию сторонников Навального вышло 50 человек 

В Нижнем Тагиле на несанкционированный митинг за сохранение выборов мэра, против произвола чиновников и узурпации власти, вышло около 50 человек. В 14 часов люди начали собираться небольшими группами и стягиваться к памятнику Николаю Демидову, передаёт корреспондент АН «Между строк». Обстановку контролируют около 20 сотрудников полиции.

Единственный агитационный плакат достала пенсионерка Галина Михайловна. Бывшая учительница посещает все митинги и не скрывает своего недовольства экономической ситуацией в стране. Сотрудники полиции проверили документы женщины, но задерживать её не стали.

У памятника Демидову горожане дискутируют о политической ситуации в стране, атмосфера остаётся спокойной.

В парке так же замечены девушки - представители «Молодой гвардии», раздающие георгиевские ленточки. Несмотря на то, что акция заявлена до 20 часов, уже в 15 часов молодогвардейцы покинули Комсомольский сквер, передаёт журналист АН «Между строк».