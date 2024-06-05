В Нижнем Тагиле на многострадальной улице Октябрьской Революции произошла коммунальная авария 

Сегодня, 5 июня, часть жителей Ленинского и Тагилстроевского районов Нижнего Тагила остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на перекрёстке проспекта Строителей и улицы Октябрьской Революции. Как сообщает пресс-служба «Водоканала-НТ», во время проведения земляных работ организацией «Практика строительства» был повреждён центральный водопровод диаметром 400 мм. Сроки устранения последствий и время возобновления подачи воды неизвестны. Мэрия Нижнего Тагила обещает организовать подвоз холодной воды согласно графику.

«Из-за аварии на водоводе с 5 июня и до устранения аварии не будет холодной воды по адресам: от проспекта Ленина по Октябрьской Революции, от улицы Садовой до улицы Мира, от улицы Заводской до Красногвардейской и от улицы Кулибина до Красногвардейской, 61», — сообщили в администрации города.

Напомним, с понедельника перекрёсток закрыли из-за прокладки нового газопровода.