В Нижнем Тагиле на мемориале «Солдатам правопорядка» сначала внезапно появилась, а потом также внезапно исчезла фамилия осуждённого за пытки милиционера Николая Пырина

В Нижнем Тагиле с памятной стены, посвящённой правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга, исчезла одна фамилия. Речь идёт о Николае Пырине, чьё имя до недавнего времени замыкало список милиционеров-героев. Весь казус в том, что в 2011 году Пырин вместе с коллегами был осуждён по громкому делу о пытках над задержанными. О том, как имя милиционера-мучителя спустя 10 лет загадочным образом оказалось на мемориале, а затем исчезло с него, читайте в материале АН «Между строк».

В конце 2000-х в Свердловской области эхом продолжали откликаться «лихие 90-е», а потому криминогенная обстановка сохранялась непростая. В то время на территории региона продолжала орудовать знаменитая «Красноуфимская волчица», на счету которой уже было более 10 убийств пенсионерок. В феврале 2008 года её жертвой стала очередная пожилая женщина, на этот раз из Нижнего Тагила, которую преступница насмерть забила молотком. Погибшей оказалась мать одного из заместителей начальника местного ОВД, а потому на поиски убийцы и раскрытие дела были брошены все силы. Спустя 2 месяца, в апреле 2008 года, Николай Пырин, руководивший отделом по борьбе с преступлениями против личности оперативно-розыскной части уголовного розыска при УВД по Нижнему Тагилу, и его коллега Денис Пахмутов, возглавлявший в то время отдел уголовного розыска ОВД Ленинского района города, заподозрили в серии убийств жительницу Верхней Туры Ирину Валееву. Женщину задержали и начали пытать. С надетым на голову пакетом её регулярно избивали, лишали пищи, угрожали сексуальным насилием. В конечном счёте Валеева созналась во всех убийствах. Кроме Пырина и Пахмутова, противоправные действия также совершали Сергей Ожиганов (замначальника отдела уголовного розыска ОВД Ленинского района города) и двое старших оперуполномоченных — Александр Козлов и Александр Белов. Впоследствии Валеева заявит о пытках и ложных показаниях, которые она давала под давлением. В середине 2010 года следователи задержат реальную убийцу — Ирину Гайдамачук, которая к тому моменту совершит 17 убийств и 18 разбойных нападений. Отметим, приговором суда от 4 июня 2012 года Гайдамачук была приговорена к 20 годам лишения свободы и вошла в историю как самая безжалостная женщина-убийца России.

Помимо Валеевой, под пытками правоохранители выбивали показания из тагильчанина Романа Фетисова. В июле 2008 года мужчину задержали по подозрению в совершении серии убийств и изнасилований местных девушек. В течение года мужчина находился под стражей и подвергался пыткам.

«Следствием установлено, что Белов, Козлов, Пырин и Ожиганов в целях получения от мужчины признательных показаний наносили ему множественные удары руками и ногами по телу, надевали на голову пакет и противогаз с перекрытием поступления кислорода», — впоследствии прокомментируют допрос Фетисова представители Следственного комитета России.

В конечном счёте Фетисов дал признательные показания, после чего дело передали в СК. Следователи нашли нестыковки в показаниях и повторно опросили мужчину, после чего и вскрылась обратная сторона работы тагильских сыщиков. Примечательно, что одно из преступлений, инкриминируемое Фетисову, было совершено в период прохождения им срочной службы. Спустя 12 месяцев нахождения в СИЗО Фетисов был отпущен, что вызвало резкое недовольство милиционеров.

В сентябре 2009 года Николай Пырин и Сергей Ожиганов встретились с местными журналистами и жёстко высказались о работе своих коллег из СК. По озвученной ими информации, правоохранители из Следственного комитета потеряли часть вещдоков, доказывающих виновность Фетисова, написала тогда «Комсомольская правда».

После этой пресс-конференции история с пытками получила огласку. Вчерашние милиционеры сами стали фигурантами уголовного дела и были отстранены от занимаемых должностей. Расследование продолжалось 1,5 года. В итоге дело передали в Свердловский областной суд, а заседания проходили в закрытом режиме. Большинство материалов уголовного дела до сих пор имеют гриф «секретно». По приговору суда от 5 июля 2011 года все подсудимые были признаны виновными. В зависимости от степени участия в преступлении они были осуждены по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия или с угрозой его применения) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Трое фигурантов дела были приговорены к реальным срокам, ещё двое — к условным (впоследствии дело также рассмотрит Верховный суд, внеся незначительные коррективы. — Прим. ред.). Самый большой срок — 4,5 года в колонии общего режима — получил Пырин.

Несмотря на приговор, к исполнению наказания в отношении Пырина перейти не удалось. Спустя пару дней после его оглашения Николай Пырин умер в СИЗО № 2 Екатеринбурга при загадочных обстоятельствах.

По официальной версии, незадолго до трагедии осуждённый был направлен в больницу при колонии с диагнозом «стенокардия», где он и скончался от инфаркта миокарда. По данным пресс-службы областного ГУФСИН, озвученным в 2011 году изданием Tagilcity.ru, ещё в июне Николаю Пырину была присвоена третья группа инвалидности из-за ишемической болезни сердца.

Как писала «Российская газета» со ссылкой на слова анонимного источника, в медицинском заключении о смерти Пырина упоминались следы от электрошокера на теле и другие травмы. СМИ писали со ссылкой на источники, что по факту смерти было возбуждено уголовное дело о «причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть», однако виновные так и не были найдены следствием.

Как и при каких обстоятельствах имя Николая Пырина появилось на мемориале тагильской полиции, до сих пор остаётся загадкой. Гранитная стела и памятные стены с 102 фамилиями были открыты в Нижнем Тагиле осенью 2016 года. На сохранившихся с того времени архивных фотографиях отчётливо видно, что имя Николая Пырина на стене отсутствует, следовательно, оно появилось позже. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили о непричастности ведомства к размещению фамилии Пырина на мемориале.

Впервые имя Пырина на памятном мемориале заметил член Совета ветеранов при МУ МВД России «Нижнетагильское» Александр Хворов. Милиционер в отставке попытался самостоятельно выяснить, как имя осуждённого и лишённого звания правоохранителя встало в один ряд с героями, однако никаких успехов ему достичь не удалось. Спустя время после поднятия шумихи имя Пырина в спешном порядке попытались сбить с каменной плиты. Надпись какое-то время простояла без краски и, по всей видимости, летом 2023 года была сведена окончательно.