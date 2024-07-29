В Нижнем Тагиле на Луганском проспекте перевернулась иномарка

В Нижнем Тагиле на Луганском проспекте 31-летний водитель Toyota Carina, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся. Как сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции, авария произошла днём 27 июля.

В результате ДТП водитель и 22-летняя пассажирка травм не получили, в момент происшествия они были пристёгнуты ремнями безопасности, но пострадала 3-летняя девочка, которая находилась сзади в детском кресле. Она была доставлена в Детскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Автоинспекторы выяснили, что у водителя общий стаж категории «В» составляет 10 лет, в текущем году тагильчанин не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Он пояснил сотрудникам, что ехал вместе с семьёй в магазин и во время движения не справился с управлением.

Автоинспекторами в отношении водителя составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В момент аварии водитель был трезв. Основная причина ДТП будет установлена в ходе проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение.