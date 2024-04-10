В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте столкнулись три легковушки, пострадала молодая женщина (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте, в районе остановки «Поликлиники», 9 апреля в 14:30 произошла авария с участием трёх легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Все новости», автомобиль Renault Fluence с 26-летним водителем за рулём ехал по Ленинградскому проспекту со стороны улицы Юности. Поворачивая налево на улицу Окунева, он столкнулся с Chevrolet Klan, который двигался навстречу. После этого Chevrolet врезался в автомобиль Lada.

В результате аварии пострадала 27-летняя пассажирка Renault. Медики диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадину на лбу. Автомобили получили повреждения. На момент аварии все участники были трезвы, сейчас инспекторы проводят проверку.