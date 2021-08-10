В Нижнем Тагиле на КРЗ станок насмерть раздавил рабочего

Вечером 9 августа в одном из цехов котельно-радиаторного завода в Нижнем Тагиле произошла трагедия. Как сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург» со ссылкой на источник, во время проведения ремонтных работ погиб 46-летний инженер.

«Он получил заявку о неисправности станка-манипулятора, который осуществляет передвижение форм для заливки на конвейере. В момент производства осмотра станок не был обесточен и самопроизвольно включился. При этом инженер находился в рабочей зоне станка, который, выполняя свои программные функции в автоматическом режиме, раздавил его», — пояснил собеседник редакции.

По данному факту Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.