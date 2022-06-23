В Нижнем Тагиле на Красном Камне водитель без прав вылетел на перекрёсток (ВИДЕО) 

В Нижнем Тагиле на перекрёстке Мира и Победы накануне, 22 июня, в 22:53 произошло ДТП. Как видно на записи камер видеонаблюдения, водитель Toyota Corolla, двигаясь по улице Победы в сторону улицы Грибоедова, не предоставил преимущества Lada Kalina, которая поворачивала с проспекта Мира на улицу Победы.

За рулём отечественной легковушки находился 27-летний мужчина, Toyota Corolla Levin управлял 34-летний водитель. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии работали спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД.

«Установлено, что водитель автомобиля Toyota Corolla не имеет водительского удостоверения, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Водителя Toyota Corolla привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ за непрохождение медицинского освидетельствования. Также в отношении водителя составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ за нарушение правил проезда перекрёстков и отсутствие страхового полиса ОСАГО. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, автомобиль с места дорожно-транспортного происшествия увезли на штрафстоянку.