В Нижнем Тагиле на Красном Камне и Вые парализовано трамвайное движение

Сегодня около 13:00 из-за обрыва контактной сети было остановлено движение трамвайного маршрута № 3 (Островского — Красный Камень — Выя). Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, обрыв произошёл по вине стороннего подрядчика при проведении строительных работ. Когда движение будет восстановлено, пока неизвестно. На онлайн-карте сайта Tagiltram.ru видно, что два вагона стоят на кольце на улице Островского, один в депо и ещё три на улице Космонавтов.