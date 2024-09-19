Общество

В Нижнем Тагиле на конечных остановках транспорта установят общественные туалеты

19.09.2024 16:49
В Нижнем Тагиле на конечных остановках транспорта установят общественные туалеты

Администрацией города было принято решение об установке мобильных общественных туалетов на конечных остановках транспорта. На данный момент предложено установить 25 кабинок на 17 остановках, 5 из которых будут находиться в районе железнодорожного вокзала. Кроме общественных туалетов, на 8 остановках должны появиться урны.

«Я предложил построить капитальное здание, чтобы был цивилизованный туалет. Но нам ответили, что на сегодняшний день это нецелесообразно, принято решение обойтись переносными кабинками. Но впоследствии всё-таки надо поизучать этот вопрос, посмотреть подключение коммуникаций», — рассказал ИА «Все новости» вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин.

Предложение депутатов об установке стационарных туалетов мэрия посчитала нецелесообразным и затратным. Переносные кабинки обойдутся городу в 4 млн рублей в год. По словам замначальника управления горхозяйством Михаила Сёмина, вопрос ещё не решён и в качестве пилотного проекта кабинки можно установить на нескольких из 17 остановок, чтобы посмотреть, «приживутся» ли они. 

В связи с дефицитом кабинок возникают неприятные ситуации. Например, на Уральском проспекте пустырь за трамвайными путями используют в качестве нелегального туалета ввиду отсутствия альтернативы. Новые мобильные кабинки должны решить эти проблемы и создать комфортные условия для тагильчан. Важно, чтобы обслуживание таких туалетов было регулярным, а доступ к ним — беспрепятственным, особенно в местах с высокой проходимостью, что позволит горожанам пользоваться ими без очередей и стеснений.

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