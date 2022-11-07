В Нижнем Тагиле на концерте Лолиты поклонники завалили певицу подарками 

На сольном концерте Лолиты Милявской, который проходил в Нижнетагильском цирке 4 ноября, во время выступления десятки тагильчан дарили певице подарки. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях и отметила тагильчан и локальные бренды.

На видео Лолита благодарит тагильчан и показывает подарки от благодарных зрителей, среди них сладкие подарки, тёплые вещи и косметика. Во многие презенты слушатели вложили записки с пожеланиями, а в комментариях под постом певицы зрители писали Лолите ответные комплименты.

«Спасибо Вам огромное просто за то, что Вы есть в этом мире, Вы крутая! Очень надеемся, что Вам понравится наш подарок и поможет ухаживать за Вашей красотой! Мы Вас любим и ждём с новыми концертами», — написали Лолите под постом с видео.

Дизайнер одежды из Нижнего Тагила Татьяна Нюшикова рассказала АН «Между строк», что специально для певицы сшила необычную кофту.

«Я не могу себя назвать фанаткой Лолиты, но её песни очень люблю и все новинки слушаю. Когда я только узнала о концерте, мне пришла мысль подарить ей классную эксклюзивную вещь, поэтому я сшила для неё свитшот. Конечно, я делала на свой страх и риск, шила на глаз, но мне было важно, чтобы ей понравился и подошёл этот подарок. Она меня отметила и показала мою работу, этому я очень рада. Лолиту я ещё больше теперь обожаю», — рассказывает девушка.