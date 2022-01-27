В Нижнем Тагиле на коксохиме столкнулись два железнодорожных состава

В Нижнем Тагиле на коксохиме 26 января столкнулись два железнодорожных состава. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Столкновение произошло вечером во время маневровых работ. В результате ЧП частично повреждены четыре вагона.

«Движение по железнодорожным путям на станции Коксохим восстановлено в 2:00 27 января, на производственный процесс инцидент не повлиял. Схода вагонов и повреждения путей не было. Нет пострадавших и вреда от происшествия для окружающей среды», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия.

Сейчас на комбинате проводится разбор причины происшествия.