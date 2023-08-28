В Нижнем Тагиле на качелях травмировался ребёнок

Вечером 25 августа в Нижнем Тагиле во дворе дома № 23 на улице Попова получил травму 10-летний ребёнок. Мальчик качался на качелях и упал, получив при этом перелом голени. Ребёнок был госпитализирован.

Местные жители сообщили в соцсетях, что падения детей с этих качелей происходили и ранее. По словам жильцов дома, они неоднократно обращались в управляющую компанию с требованием убрать травмоопасные качели из двора, но каждый раз получали отказ.

Прокуратура Тагилстроевского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних при установке указанной игровой конструкции, в том числе на предмет её безопасности.

Следственным управлением СУ СК России по Свердловской области по данному факту проводится процессуальная проверка.