В Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай (ВИДЕО)

Ранним утром 14 апреля в Нижнем Тагиле на ходу загорелся трамвай маршрута № 15. Инцидент произошёл на перекрёстке проспектов Ленина и Мира, сообщает телекомпания «Телекон». По словам очевидцев, из-за обрыва контактного провода воспламенилась передняя дверь. Водители проезжавших машин быстро отреагировали, откинули палкой провод и потушили пламя до приезда пожарных. Как сообщает ИА «Все новости», по факту происшествия в МУП «Тагильский трамвай» создали комиссию, организована проверка, причины устанавливаются.