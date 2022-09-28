В Нижнем Тагиле на ходу загорелась «Газель» 

В Нижнем Тагиле в промзоне на улице Максима Горького вечером 27 сентября загорелась грузовая «Газель», сообщили в МЧС по Свердловской области. Сообщение о ЧП поступило в 18:56, огонь удалось потушить в течение двух минут. Были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава.

«Прямо на ходу вспыхнула, словно спичка, грузовая “Газель”. Причины возгорания неизвестны. Пострадавших нет», — рассказал очевидец происшествия паблику «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».