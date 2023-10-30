В Нижнем Тагиле на хлебозаводе произошёл крупный пожар

В минувшую пятницу на территории ЗАО «Нижнетагильский хлебокомбинат» произошёл крупный пожар. ЧП случилось около 19:30 в здании цеха на улице Свердлова, 46 на площади 5 м².

По предварительной информации, загорелись жировые отложения и обшивка вентиляции, сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила. На ликвидацию ЧС было направлено 7 пожарных автомобилей и 22 человека дежурных караулов МЧС России.

30 сотрудников предприятия смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был потушен в течение 6 минут. В настоящее время устанавливается точная причина возгорания.