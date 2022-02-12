В Нижнем Тагиле на горе Долгой  Евгений Куйвашев дал старт «Лыжне России-2022» 

В Нижнем Тагиле на горе Долгой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал старт «Лыжне России-2022». 12 февраля на главной региональной площадке спортивного комплекса «Аист» прошла церемония открытия «Лыжня России-2022». Из Пекина в видеообращении участников поздравили с открытием лыжни и пожелали удачи в забегах спортсмены Олимпийской сборной России.

«Дорогие тагильчане, уральцы, лыжня России проходит уже в 40-й раз. Мне очень приятно, что она проходит именно здесь, в сердце Урала в городе Нижний Тагил. Проходит она во время Олимпиады в Пекине, где мы поддерживаем и болеем за наших уральских и российских спортсменов. Сегодня наши ребята - лыжники дадут заряд на победу нашим спортсменам в Пекине. Хочу сказать самые тёплые слова в адрес школы олимпийского резерва “Аист”, которая вложила в копилку немало побед. А лыжникам я желаю удачи, хорошего старта, хорошего настроения, заряда бодрости и духа. На старт ребята!» — произнёс приветственную речь Евгений Куйвашев.

Мужской забег стартовал в 12:00 на дистанцию 10 км, а женский в 12:40 на 5 км. Второй год подряд в связи с короновирусными ограничениями в формате гонки участвуют только профессионалы.

За главный приз - снегоход - боролись сильнейшие спортсмены области. Победителями стали тагильчанин Егор Кузнецов и Алеся Рушенцева из Асбеста. Спортсмены, занявшие второе и третье место получили сертификаты в магазины лыжной экипировки.