В Нижнем Тагиле на ГГМ сгорел частный дом

Накануне, 28 августа, на Старой Гальянке в Тихом переулке сгорел частный дом. Огонь распространился на 100 квадратных метров. Повреждены кровля, перекрытие, домашнее имущество и надворные постройки. ЧП обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили 12 спасателей и 4 спецмашины. В 20:19 огонь был локализован, в 20:24 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 21:42. Причина возгорания устанавливается.