В Нижнем Тагиле на ГГМ с 9-го этажа выпал мужчина

В Нижнем Тагиле в ночь на 23 мая из окна 9-го этажа многоквартирного дома выпал 27-летний мужчина. От многочисленных травм он скончался в больнице.

По информации источника АН «Между строк», незадолго до гибели мужчина разослал своим знакомым сообщения, в которых просил никого не винить в его гибели. Он работал поваром в одном из известных заведений города. У него осталась жена, с которой он был в разводе, и маленький ребёнок.

В пресс-службе СК по Свердловской области подтвердили информацию о трагедии. В ведомстве отметили, что в следственном отделе по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК РФ по факту смерти молодого человека проводится доследственная проверка. По информации АН «Между строк», смерть не носит криминального характера.