В Нижнем Тагиле на ГГМ рабочий упал в шахту лифта строящегося дома

Вечером 15 апреля в строящемся доме № 95 на Уральском проспекте в шахту лифта с 7-го этажа упал мужчина. В результате падения пострадавший получил многочисленные тяжёлые травмы и был госпитализирован. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что 32-летний мужчина выполнял на объекте строительные работы.

«Вчера в вечернее время в отдел полиции № 20 поступило сообщение о травмировании рабочего. Сотрудниками полиции установлено, что в результате падения в шахту лифта тяжёлые травмы получил рабочий 1989 года рождения, который госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время в отделе полиции № 20 по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося», — уточнили в правоохранительных органах.

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