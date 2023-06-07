В Нижнем Тагиле на фасаде студии красоты повесили 16 картин известных художников с изображением парикмахерского дела (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на фасаде студии красоты «Хамелеон», которая расположена на улице Космонавтов, 14, появились репродукции 16 картин известных художников. Сейчас здесь можно увидеть произведения Вида Габора «Стрижка», Роберта Лунберга «Мать подстригает волосы», Берила Кука «Парикмахерская», Нормана Рокуэлла «Первый поход в салон красоты» и другие. Как рассказал АН «Между строк» руководитель студии Евгений Серебряков, таким нехитрым способом он хотел поднять настроение жителям города, а также привлечь их внимание к произведениям искусства.

По словам Евгения, сперва он нашёл рекламное агентство, которое смогло напечатать изображение на пластике. Когда репродукции были готовы, он на саморезы прикрепил их на фасаде. Весь процесс занял два вечера.

«Живопись на фасаде подходит под тематику студии красоты. Идея пришла в голову спонтанно, просто хотел порадовать себя и людей, а то все смурные ходят. Теперь люди останавливаются, смотрят, фотографируются и улыбаются. Когда рольставни и козырёк над ними приведём в порядок, мы сделаем ролик и анонсируем это в своих соцсетях», — рассказал АН «Между строк» Евгений Серебряков.