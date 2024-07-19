В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК запустили новый участок по переработке ванадия и линию контроля качества в колёс

Накануне Дня металлурга на ЕВРАЗ НТМК запустили два новых объекта: дробильно-сортировочный комплекс для переработки ванадиевого шлака в конвертерном цехе и новую линию выходного контроля в колёсобандажном цехе. Эти проекты улучшат качество продукции и повысят экологическую безопасность, отмечают в компании.

Шлаковый двор № 2 конвертерного цеха теперь оборудован дробильно-сортировочным комплексом. Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов отметил, что новые объекты позволят увеличить объем отгрузки ванадиевого шлака и улучшить его качественные характеристики. Он также подчеркнул, что на объектах применяется эффективная система аспирации, для пылеподавления установлены туманообразующие турбины.

Шлаковщик нового участка конвертерного цеха Александр Пряничников, рассказывает, что его основная задача выставлять вагоны под погрузку и непосредственно следить за отгрузкой ванадиевого шлака в них. На НТМК уже существует шлаковый двор № 1, он находится непосредственно в конвертерном цехе. Но его оборудование устарело и не позволяет разделять ванадиевый шлак так, насколько это возможно на новом участке.

После охлаждения шлак отправляется на дробильный сортировочный комплекс, где происходит его уменьшение до фракции 0,20, что значительно повышает стоимость материала. Лишний металл отсекается и соответственно растёт стоимость ванадия. Комплекс стоимостью 2 млрд рублей построен в течение года, строители уже передали объект технологам.

«Фактически ванадиевый шлак является отходом производства, но после переработки он становится довольно дорогим. В дробильно-сортировочном комплексе у нас происходит его уменьшение, что сильно влияет на конечную стоимость данного материала, мы не только мелко дробим шлак, но также отсекаем металл», — объясняет шлаковщик Александр Пряничников.

Ещё один новый объект — линия выходного контроля в колёсобандажном цехе. На её оснащение ЕВРАЗ выделил 1,8 млрд рублей. Новая линия усилит контроль качества и облегчит физический труд рабочих.

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов поблагодарил всех участников проекта, включая рабочую группу, строителей и подрядчиков. Глава города Владислав Пинаев подчеркнул, что ЕВРАЗ активно участвует в жизни города, реализуя крупные инфраструктурные и социальные проекты.

«У нас есть несколько продуктов звёзд. У НТМК — это колёса, шары, балка. И для эффективной оценки качества колёс мы нашли единственный выход — это строительство новой линии электронного контроля № 3. В первую очередь это позволит качественно, стабильно работать на этом оборудовании. Стоимость проекта большая, это было непростое решение. Здесь полностью российское производство. В целом даже последний “Иннопром” показал, насколько наша промышленность и инженерные решения продвинулись вперёд. Санкционное давление оказало позитивное влияние на развитие промышленности в нашей стране», — сказал Денис Новоженов.

Директор по управлению проектами дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Павел Колпаков отметил, что новые объекты были введены в эксплуатацию в запланированные сроки и соответствует современным требованиям экологической безопасности.