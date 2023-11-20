В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидаются морозы и снег

Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле обещает снежную и временами морозную погоду. Сегодня, 20 ноября, в городе днём будет –7°C, ночью — до –9°C.

Во вторник, 21 ноября, синоптики прогнозируют обильные осадки в виде снега, днём до –8°C, ночью потеплеет до –6°C. В среду, 22 ноября, будет также пасмурно и снежно, днём ожидается –6°C, ночью — до –8°C, скорость ветра — 10 м/с. В четверг, 23 ноября, продолжит идти снег, днём прогнозируют –5°C, ночью будет –11°C. В пятницу, 24 ноября, значительно похолодает, ожидается небольшой снегопад, днём столбики термометров покажут –11°C, ночью — до –19°C.

В субботу, 25 ноября, будет солнечно, днём до –15°C, ночью похолодает до –21°C. В воскресенье, 26 ноября, днём будет небольшой снегопад и потеплеет до –4°C, ночью снова морозно, до –17°C.