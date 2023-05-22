В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается тридцатиградусная жара

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет жара до +30°C, дождей не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 22 мая, днём воздух прогреется до +25°C, но солнце временами будет скрыто за облаками. Ночью ожидается до +10°C. Во вторник, 23 мая, переменная облачность, температура воздуха днём +27°C, ночью +10°C. В среду, 24 мая, днём столбики термометров покажут +29°C, ночью — около +12°C. В четверг, 25 мая, днём будет +28°C, ночью — до +15°C. В пятницу, 26 мая, днём температура воздуха достигнет отметки +30°C, ночь принесёт прохладу — до +15°C.

Выходные ожидаются такими же жаркими, как и конец рабочей недели. В субботу, 27 мая, днём +30°C, ночью +16°C. В воскресенье, 28 мая, ожидается +29°C днём и +15°C ночью.