В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается потепление и снег, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 15 января, будет облачно с прояснениями, днём и ночью столбики термометров покажут –14°C. Во вторник, 16 января, дневная и ночная температура составит –10°C. В среду, 17 января, днём ожидается –6°C, ночью будет –8°C. В четверг, 18 января, днём будет –8°C, ночью — до –16°. В пятницу, 19 января, днём столбики термометров покажут –8°C, ночью потеплеет до –6°C.

В субботу, 20 января, температура воздуха днём составит –3°C, ночью — до –4°C. В воскресенье, 21 января, днём прогнозируется –4°C, ночью — до –7°C. Всю неделю, за исключением понедельника, будет идти снег.