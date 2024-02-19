В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается потепление. В Уральском гидрометцентре сообщают, что осадков почти не будет, только в ночь с понедельника на вторник пройдёт небольшой снег.

Сегодня, в понедельник, 19 февраля, переменная облачность, днём столбики термометров покажут –5°C, ночью — до –12°C, ожидается небольшой снег. Во вторник, 20 февраля, дневная температура составит –8°C, ночью — до –17°C. В среду, 21 февраля, днём будет –9°C, ночью — до –15°C. В четверг, 22 февраля, днём –8°C, ночью до –17°C. В пятницу, 23 февраля, температура воздуха днём –8°C, ночью до –14°C.

В субботу, 24 февраля, днём будет –5°C, ночью — до –12°C. Самым тёплым на этой неделе станет воскресенье, столбики термометров покажут днём –3°C, ночью до –9°C.