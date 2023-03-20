В Нижнем Тагиле на этой неделе ожидается гололёд и мокрый снег

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет тепло, пасмурно и скользко. Синоптики Уральского гидрометцентра прогнозируют небольшие осадки и мокрый снег.

В понедельник, 20 марта, днём ожидается лёгкий ветер, возможен небольшой снег с дождём, температура воздуха поднимется до +1°C, ночью похолодает до –3°C. Во вторник и среду, 21 и 22 марта, столбики термометров покажут +6°C, небо затянут тучи, ночью будет до –2°C. В четверг, 23 марта, синоптики снова прогнозируют пасмурную погоду и температуру воздуха днём +5°C, ночью до +2°C.

В пятницу, 24 марта, будет лёгкий ветер с дождём и снегом, днём будет +6°C, ночью — около +2°C. В субботу, 25 марта, велика вероятность осадков, температура воздуха днём +7°C, ночью до +2°C. В воскресенье, 26 марта, сохранится пасмурная погода, столбики термометров покажут днём +8°C, ночью — до +1°C.