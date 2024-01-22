В Нижнем Тагиле на этой неделе будет пасмурно и снег, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 22 января, днём столбики термометров покажут –5°C, ночью до –16°C, ожидается небольшой снег. Во вторник, 23 января, дневная и ночная температура составит –10°C, при достаточной густой облачности снега не ожидается. В среду, 24 января, температура воздуха днём –6°C, ночью до –11°C и снова пасмурно. В четверг, 25 января, днём –9°C, ночью до –12° и снег. В пятницу, 26 января, днём столбики термометров покажут –9°C, ночью — до –12°C, небольшой снег.

В субботу, 27 января, температура воздуха днём –9°C, ночью до –13°C. В воскресенье, 28 января, днём –6°C, ночью –10°C. Все выходные будет снегопад.