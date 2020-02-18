В Нижнем Тагиле на дороге загорелся грузовик со стройматериалами

Инцидент произошёл 17 февраля около 17:30. Грузовик Isuzu ехал по улице Индустриальной, когда водитель заметил, как из кузова идёт дым. Внутри находились строительные материалы, которые и начали гореть. На место прибыли две спецмашины и семь спасателей. Они потушили пожар в течение четырёх минут, однако огонь уже успел повредить кузов. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, причиной возгорания могла стать неисправность транспортного средства.

Ещё один пожар произошёл ночью 18 февраля в пятиэтажном доме. Около 3:30 спасатели эвакуировали из здания 12 человек, двое из которых были дети. Помимо этого, двоих жильцов пришлось выводить из задымлённого дома с масками, так как лестничные марши были заполнены ядовитым дымом.