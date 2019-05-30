В Нижнем Тагиле на дне Выйского пруда найден могильный камень XIX века с высеченной молитвой на старославянском языке

Сегодня, 30 мая, водолазы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила (ЦЗНиТ) подняли со дна Выйского пруда мраморный камень с высеченной на нём молитвой на старославянском языке. Как рассказал АН «Между строк» директор ЦЗНиТ Сергей Копёркин, водолазы проводили плановую чистку прибрежной зоны от опасного мусора и затонувшего пантона, когда случайно наткнулись на квадратный булыжник.

«Камень находился примерно в пяти метрах от берега, и мы поначалу думали, что это часть старой скамейки, которую достали чуть ранее. Когда при помощи экскаватора вытащили этот камень, то заметили на нём какую-то надпись. Сотрудники “Тагилдорстрой” кёрхером очистили его от тины, и тогда мы уже поняли, что это старославянская молитва “Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас”», — говорит Копёркин.

Сейчас камень находится в ЦЗНиТ, но сотрудники готовы передать его музейщикам или церкви.

«Пока ещё к нам по этому поводу никто не обращался, но поскольку молитва во имя спасения немного подходит и к нам, то, возможно, оставим этот камень у себя», — пояснил руководитель ЦЗНиТ.

Автор спецпроекта «МС» «Город-ЛабириНТ» краевед Дмитрий Кужильный предположил, что находка может являться надгробным камнем, а его форма характерна для памятников второй половины XIX века.