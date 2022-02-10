В Нижнем Тагиле на четырёх улицах появятся камеры фотофиксации нарушений ПДД

В Нижнем Тагиле на аварийных участках дорог появятся камеры. Новые комплексы фотофиксации нарушений ПДД установят на улице Серова в районе дома № 10, на улице Горбуновская (мостовой переход через реку Леба), на улице Победы в районе дома № 42 и на улице Фестивальная в районе пересечения с улицей Республиканской.

Как рассказали в региональной автоинспекции E1.RU, комплексы по фотофиксации установят и трассах регионального значения.

Также приборы фотофиксации появятся на 123-125-м километре серовского тракта, на 34–35-м, 46–47-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. На 21–24-м, 76–79-м километре ЕКАДа, на 26–30-м, 37–39-м, 52–54-м километре трассы Екатеринбург — Полевской. Кроме того на 5-6 километре автодороги Верхняя Пышма — Среднеуральск — посёлок Исеть. На подъезде к Первоуральску — 1-4 километр, на 11-12-м километре автодороги Первоуральск — Шаля. На трассах Богданович — Сухой Лог и Ольховка — Двуреченск камеры появятся на 12-15-м километрах.