В Нижнем Тагиле на четырёх перекрёстках изменилась работа светофоров

ГИБДД Нижнего Тагила предупреждает, что на четырёх оживлённых перекрёстках города изменился режим работы светофоров. Это перекрёстки улиц Циолковского — Пархоменко, Победы — Карла Либкнехта, Горошникова — Первомайская, Октябрьской Революции — Газетная.

«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу, а все транспортные средства останавливаются и пропускают их. Водители и пешеходы, будьте внимательны, смотрите на сигналы светофора. Напоминаем, что дорогу разрешается переходить на зелёный сигнал светофора, посмотрев по сторонам и убедившись в своей безопасности. Переходить проезжую часть по диагонали запрещается», — пояснили в ГИБДД.