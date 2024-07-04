В Нижнем Тагиле на четыре дня отключат холодную воду в центре города

В Нижнем Тагиле с 12 по 15 июля сотни домов в центре города останутся без холодного водоснабжения. Отключение затронет часть города, ограниченную периметром улиц Циолковского, Первомайской, Горошникова и Садовой. Под отключение попадут также улицы Красногвардейская и Октябрьской Революции. Как сообщили в «Водоканале-НТ», причина — капитальный ремонт труб. Полный список адресов, где не будет холодной воды, опубликован в соцсетях «Водоканала-НТ».

Подрядная организация по заказу ресурсников отремонтировала трубопровод диаметром 600 мм на улице Учительской, теперь новый водовод необходимо подключить к центральной сети. По плану 12 июля отключат холодную воду, 13 и 14 июля сделают все необходимые работы, 15 июля проверят герметичность труб, проведут дезинфекцию и промывку новых участков водопровода и вернут холодную воду в квартиры тагильчан.

Количество домов и объектов, попадающих под отключение, значительно увеличилось после аварии на углу улиц Октябрьской Революции и Строителей. Там 5 июня компания «Практика строительства» во время земляных работ повредила 400-миллиметровую трубу, устроив потоп.

Без воды останутся более десятка детских садов, школы, Перинатальный центр, Демидовская больница, Драматический театр, детский дом-школа № 1, бассейн «Дельфин», Центральная городская библиотека, железнодорожный вокзал и автовокзал, две гостиницы, ГДДЮТ, НТГСПИ, НТИ УрФУ, «Металлург-Форум», Городская станция юных натуралистов, МЧС, несколько торговых центров и городская администрация.