В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе водитель сбил пешехода

Накануне, в Нижнем Тагиле, 48-летний водитель Hyundai Solaris, сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на Черноисточинском шоссе, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городского ГИБДД.

По информации инспекторов, автолюбитель ехал в сторону посёлка Черноисточинск и у дома № 2 по улице Горбуновой не пропустил 34-летнего пешехода. Водитель с 26-летним стажем управления транспортным средством категории «В», был трезв. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался один раз. По факту случившегося автомобилист пояснил, что его ослепило солнце, поэтому он отвлекся от дороги и в момент аварии почувствовал удар об автомобиль, остановился и увидел, что сбил человека.

Пострадавший госпитализирован в Демидовскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибом головы, руки и спины. Госавтоинспекторы осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Окончательная причина аварии будет установлена в ходе расследования.

«Госавтоинспекция напоминает, что переходить проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, убедившись в собственной безопасности, в том, что все транспортные средства остановились и пропускают. Водителям, при управлении автомобилем, необходимо быть предельно внимательными и осторожными. Подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость и быть готовыми к появлению пешеходов на проезжей части», — напомнили в ГИБДД.