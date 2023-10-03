В Нижнем Тагиле на боевое дежурство поступил новый спасательный катер (ВИДЕО)

Накануне в Нижнем Тагиле на водной станции Центра защиты населения города прошёл торжественный спуск на воду нового катера водолазной службы. По словам спасателей, новая техника оборудована всем необходимым снаряжением и значительно облегчит работу на водоёме. В мероприятии приняли участие директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин, начальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Мишин и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Новый катер очень удобен и специально предназначен для проведения поисково-спасательных и водолазных работ. Тот, что мы использовали ранее, был меньше и не предназначался для этих нужд. Там была каюта, из-за чего водолазам приходилась ютиться на тесной палубе, в ведь надо разместить ещё и пострадавших. Это минимум 5 человек на палубе. Теперь таких проблем не будет», — рассказал Сергей Копёркин.

Новый катер изготовлен по спецзаказу в Санкт-Петербурге и имеет так называемую RIB конструкцию (от англ. Rigid Inflatable Boat — жёсткая надувная лодка, — Прим. ред.) с алюминиевым дном. Плавательное средство оборудовано эхолотом, СГУ (специальное громкоговорящее устройство), лестницей для спуска в воду, а также всеми необходимыми системами освещения. Составлением технического задания для завода-изготовителя занимался начальник спасательной станции Александр Витюнин. Он высоко оценил технические возможности нового катера и лично опробовал его на Тагильском пруду.

«На поставку лодки был объявлен тендер. Последняя ставка была чуть больше 1 млн 700 тысяч рублей. Могу сказать, что это очень дёшево для такого типа катеров. Я занимался техническим заданием, соответственно, сам обзванивал заводы-изготовители. Мы специально не стали обращаться к дилерам, чтобы сэкономить, да и в любом случае, нам пришлось бы своими силами дорабатывать те варианты, которые предлагают дилеры. Фактически, новый катер — это аналог американского катера береговой охраны», — рассказал АН «Между строк» Александр Витюнин.

Сразу после спуска на воду спасатели опробовали новый катер в деле. Для этого один из спасаталей-водолазов выступил в роли утопающего. После успешного спасения коллеги директор Центра защиты населения Сергей Копёркин подвёл итоги купального сезона в Нижнем Тагиле, высоко оценив работу тагильских спасателей.

«За этот год на счету сотрудников центра 27 спасённых жизней и порядка 400 проведённых профилактических мероприятий. Могу сказать, что мы достойно провели этот сезон. К сожалению, у нас было два утонувших человека. Оба в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения, а инциденты произошли на Шихане, при том в одном месте», — отметил спасатель.