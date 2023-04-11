В Нижнем Тагиле на базе креативного кластера SAMORO.doc стартует первый фэшн-проект для всех желающих

Команда креативного кластера SAMORO.doc запускает в Нижнем Тагиле первый фэшн-проект «Напоказ» (6+). По замыслу организаторов, он поможет раскрыть индивидуальность и творческие способности участников через индустрию моды. Принять участие в проекте может любой желающий в возрасте от 6 лет, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья.

Уроки актёрского мастерства и ораторского искусства для участников будет давать актриса Нижнетагильского драматического театра Светлана Кравченко, за хореографическую пластику будет отвечать хореограф Юрий Юла, стилист проекта — Мария Новак. Также участников ждёт знакомство с создательницей бренда головных уборов и трикотажных аксессуаров Юлией Маньковой. Герои проекта посетят официальный магазин, открывшийся в этом году в Нижнем Тагиле, познакомятся с моделями бренда MANKOVA и представят его на финальном показе.

Партнёром мероприятия является модельное агентство LiLEO, специалисты которого будут ответственны за обучение тонкостям профессии. Проект реализуется при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и креативного кластера «ДОМНА».

Сейчас для участия в фэшн-проекте зарегистрировалось около 50 желающих. Количество участников не ограничено, но сперва необходимо будет пройти кастинг, который состоится 15 апреля в 11:00 в креативном кластере SAMORO.doc на улице Мира, 49/24. На нём будущим участникам нужно представить творческую презентацию себя и пройтись по воображаемому подиуму. Участие в мероприятии бесплатное, зарегистрироваться можно по ссылке.