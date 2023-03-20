В Нижнем Тагиле на Avito появилось объявление о поиске матерей с «ненужными» детьми

17 марта на сайте бесплатных объявлений Avito появилось необычное объявление от пользователя под именем Надежда, которая просит женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, не оставлять своего ребёнка в родильном доме.

«Милая моя!!! Если у тебя жизненно тяжёлая ситуация, возможно твоё нежелание иметь детей, возможно расставание с любимым, возможно нехватка тепла, внимания и финансов, а может ты просто боишься что будет дальше, ты боишься финансовой ответственности после оставления своей кровинушки в родильном доме. Не оставляй своё дитя на произвол судьбы, не пытайся избавиться от уже рождённого малыша! Ты даришь жизнь человеку!!! Напиши или позвони мне. Денег мне не надо! Я просто не хочу чтобы твой малыш был выброшен в неизвестность и мучался! Поговорим по душам и найдём выход», — сообщается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены).

На момент написания заметки спорное с этической точки зрения объявление до сих пор находится на площадке Avito и имеет 411 просмотров.

UPD: В пресс-службе Avito АН «Между строк» заявили, что объявление нарушает правила сайта и было удалено. Его автору необходимо откорректировать сообщение.