В Нижнем Тагиле на 97-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Михайлов

Ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Василий Михайлов, ветеран Высокогорского горно-обогатительного комбината. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Василий Дорофеевич — очень близкий мне по духу человек. Каждый год в составе знамённой группы он возглавлял парад Победы 9 Мая. Вспоминал, как 18-летним мальчишкой ушёл воевать. Был огнемётчиком на Первом Прибалтийском фронте. Участвовал в освобождении Латвии, Литвы, Белоруссии, Восточной Пруссии. Заходил к нему в гости, а он всегда в курсе всех городских событий. Замечательный, с тонким чувством юмора собеседник. Очень жаль… Соболезнования родным и близким», — написал градоначальник.

Василий Дорофеевич родился в деревне Волок Тверской области. Отправился на фронт в 1943 году. Воевал в инженерно-технических войсках, был огнемётчиком. За годы войны ему довелось участвовать в Белорусской наступательной операции «Багратион», Витебской наступательной операции, во время которой его фронт первым прорвал оборону противника.

В 1949 году Василий Михайлов вернулся в родную деревню. Устроился инспектором молочной промышлености на гормолзавод в городе Андриаполь, потом стал директором этого завода. В Нижний Тагил, где жили его раскулаченные родственники, Василий Михайлов приехал в 1954 году. Поначалу работал электриком в депо на Руднике им. III Интернационала. После обучился на машиниста и возил руду. В 1972 году стал секретарём парткома от железнодорожного цеха, в итоге посвятив ВГОКу и железной дороге 50 лет.