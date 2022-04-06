В Нижнем Тагиле на 9,5 лет колонии осудили 24-летнего гастарбайтера за сбыт наркотиков

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 24-летнему жителю республики Кыргызстан за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Как сообщают в прокуратуре Ленинского района, отбывать срок молодой человек будет 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.

В ходе расследования дела стало известно, что в Екатеринбург мужчина переехал в мае 2020 года, чтобы устроиться на работу. Спустя год в июле от неизвестного номера ему пришло сообщение в мессенджере Telegram. В нём молодому человеку предлагали высокий заработок за размещение тайников-закладок с наркотическими средствами, на что он согласился.

«Получив от неизвестного информацию о местонахождении тайника с оптовой партией наркотических средств, подсудимый прибыл в указанное сообщником место в Екатеринбурге, где забрал свёрток с расфасованным героином. Далее по указанию мужчина прибыл в Нижний Тагил, где часть наркотического средства оставил в заранее арендованной квартире в Ленинском районе, а оставшуюся разместил в тайниках на территории города», — сообщили в прокуратуре Ленинского района.

В этом же месяце мужчину арестовали. Он был задержан при попытке размещения наркотиков в тайниках около дома № 28 на улице Быкова. При себе у него была обнаружена часть наркотических средств, ключи от арендованной квартиры и мобильный телефон с фотографиями тайников и координатами.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). В отношении его подельника заведено отдельное делопроизводство.