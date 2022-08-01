В Нижнем Тагиле на 3,5 года колонии осудили рецидивиста, который 2 раза ударил ножом собутыльника

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд признал местного 28-летнего жителя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Как рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района, во время употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами в квартире дома № 15 на улице Черепанова возникла словесная перепалка, в ходе которой подсудимый взял из раковины нож и нанёс им приятелю два удара в грудь и живот.

По данному факту было возбуждено уголовное по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ходе следствия также было установлено, что обвиняемый был ранее судим за совершение тяжких преступлений.

25 июля суд назначил тагильчанину наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.