В Нижнем Тагиле на 20% обновился политсовет «Единой России». В него вошли общественники, строители, врачи и педагоги

В Нижнем Тагиле в местный политический совет «Единой России» вошли 11 новых участников. Ранее в него входило 43 тагильчанина, сейчас он будет состоять из 50 человек. Впервые членство в нём получили директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский, главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и директор Горно-металлургического колледжа Михаил Холкин. Помимо них, в совет вошли сотрудники компаний-застройщиков: генеральный директор ЗАО «Стройкомлекс» Илья Баянкин и его заместитель по строительству Георгий Полевщиков. Также членство приняли директор школы № 100 Дмитрий Язовских, координатор проекта «Народный контроль» в городе Илья Силяев, секретарь первичной организации Ленинского района Александр Антохин, волонтёр штаба «Единая Россия» Алексей Бова, начальник инструментального производства «Уралвагонзавода» Андрей Давыдов и помощник депутата ЗакСО Вячеслава Погудина — Александр Егорычев.

В этом году политсовет покинули начальник отдела управления технического развития АО «Уралвагонзавод» Сергей Киташов, декан факультета спорта и безопасности жизнедеятельности местного филиала РГППУ Алексей Неймышев, депутат гордумы Мария Лисина и директор по развитию ООО «Тагилхлеб» Станислав Бойко.

Всего в Нижнем Тагиле на сегодняшний день зарегистрировано 4605 единороссов, пишет газета «Тагильский рабочий». В этом году к партии присоединился 341 житель Нижнего Тагила.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев большинством голосов был переизбран на пост секретаря местного отделения партии. Информацию об этом подтвердили в Нижнетагильском отделении «Единой России». По итогам тайного голосования мэр набрал 130 голосов. На должность исполнительного секретаря был переизбран Станислав Зыкин.

Напомним, в сентябре 2022 года тагильчане смогут проголосовать за новых депутатов гордумы. Сейчас в орган местного самоуправления в результате распределения мест по партийным спискам входят 9 представителей «Единой России». В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе выборов, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Помимо этого, изменения коснутся и числа депутатских кресел, они сократятся с 28 до 25.